05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Öğretmenlerin aşılanma süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Öğretmenlerin aşılanma süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Mili Eğitim Bakanı katıldığı canlı yayında öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşama aşama aşılanmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Selçuk aşılanma sürecinde hangi öğretmenlerin öncelikli olacağını da açıkladı.İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
ABONE OL
Öğretmenlerin aşılanma süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı katıldığı canlı yayında öğretmenlerin aşılanma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

HANGİ ÖĞRETMENLER ÖNCELİKLİ?

Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak.Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

Dünyada ne olup bittiğine bakıyoruz. En az yüzde 80'inde okullar açık. Öncelikle açılacak olan sınıfların öğretmenleri aşılanacak. Öğretmenlerin aşama aşama aşılanması hedefleniyor. Ana sınıfında kaç kişi var, hepsini takip ediyoruz. Aileleri de dahil.

EN ÇOK OKUL KAPATAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ

OECD'deki ülkelerin tamamını günlük ve haftalık olarak takip ediyoruz. En çok okul kapatan ülke konumundayız. Çünkü biz kontrollü gidiyoruz. 10 yaş altını, ülkelerin tamamı kapatmadı. 10 yaş altına bulaşma riskinin az olduğu akademik olarak dile getiriliyor. Tüm sınıfları hepsini açmayalım dedik. Tamamı açılırsa risk oluşabilir görüşü ortaya çıktı, bu yüzden de hepsini açmadık.

OKUL ÇOK ÖNEMLİ

Çocukların gelişiminde rehberlik açısından, sosyalleşme açısından son derece önemli okul. Kayıplarımız o yüzden farklı. Ruh sağlığı ile de kaybımız var. Okul çok önemli.

KÖY OKULLARI HAZIR MI?

Bizim bir standardımız var; hepsinin bölge bölge, bütün okulların risk analizleri incelemeye tabi tutuldu. Dezenfektan ve sabun konusunda, temizlik malzemeleri konusunda, bir tek küçük eksik olsa bile tüm çalışma yapıldı. Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. TSE standartları hayata geçirildi. Temiz belgesi alındı.

OKULLAR TEMİZ SERTİKASI ALDI

Bu belgenin olması dış denetçiler tarafından sağlanıyor. Asıl risk analizini okulum temiz belgesini veren ekip sağlıyor. Okulların tamamına yakını temiz sertifikası aldı. Bir sınıfta en fazla kaç kişi olabilir, teneffüse çıkarken nasıl bir düzen olacak. Bütün bunları simülasyonla deneyimledik.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklama! Yüz yüze eğitim başlıyor! Yeni Anayasa açıklaması BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA! YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR! YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA