Öğretmenlerin aşılanma süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

EN ÇOK OKUL KAPATAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ

OECD'deki ülkelerin tamamını günlük ve haftalık olarak takip ediyoruz. En çok okul kapatan ülke konumundayız. Çünkü biz kontrollü gidiyoruz. 10 yaş altını, ülkelerin tamamı kapatmadı. 10 yaş altına bulaşma riskinin az olduğu akademik olarak dile getiriliyor. Tüm sınıfları hepsini açmayalım dedik. Tamamı açılırsa risk oluşabilir görüşü ortaya çıktı, bu yüzden de hepsini açmadık.