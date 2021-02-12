İnstagram Fenomeni Kıbrıs Tavla Turnuvasında!

Çağrı Şahin hem ana kategoride hem de 5 sayıdan oluşan mini kategorilerde yarıştı. Toplamda 58 oyuncunun katıldığı müsabakalara katılan en genç oyunculardan birisi olan Şahin, turnuvayı düzenleyenler tarafından ödüllendirildi. Şahin turnuvayı birinci olarak tamamlayamasa da üst turlara kadar yükselmeyi başardı.



Kıbrıs Tavla Derneği, geleneksel tavla oyununa katkıları sebebiyle genç fenomene bir plaket verdi. Birçok farklı ülkeyi gezerek Türk kültürünü tanıtmayı amaç edinen 17 yaşındaki fenomen isim bundan öncede Kıbrıs Türk Kültürü Derneği tarafından bir plakete layık görülmüştü. Turnuvanın finalinde birincilere ödülleri verilirken Şahin'e de plaketi sunuldu.