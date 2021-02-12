İnstagram Fenomeni Kıbrıs Tavla Turnuvasında!
25 Kasım tarihinde start alan Kıbrıs Elit Tavla turnuvasına Türkiye’den ve Kıbrıs’tan birçok tavla sever katıldı. Toplamda 9 turdan oluşan 2020-2021 KKTC Tavla Turnuvasına Norveç’ten de katılım geldi. Türkiye’den tanınmış bir isim de tavla turnuvasındaki yerini aldı. Genç yaşta olmasına rağmen yaptığı etkinliklerle sosyal medyada yüksek bir takipçi sayısını yakalamayı başarmış olan Çağrı Şahin, Kıbrıs Elit tavla turnuvasına katıldı. Daha önce Hande Yener’le oynadığı tavla görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Çağrı Şahin "tavlada oldukça başarılıyım" dedi.
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Çağrı Şahin hem ana kategoride hem de 5 sayıdan oluşan mini kategorilerde yarıştı. Toplamda 58 oyuncunun katıldığı müsabakalara katılan en genç oyunculardan birisi olan Şahin, turnuvayı düzenleyenler tarafından ödüllendirildi. Şahin turnuvayı birinci olarak tamamlayamasa da üst turlara kadar yükselmeyi başardı.
Çağrı Şahin hem ana kategoride hem de 5 sayıdan oluşan mini kategorilerde yarıştı. Toplamda 58 oyuncunun katıldığı müsabakalara katılan en genç oyunculardan birisi olan Şahin, turnuvayı düzenleyenler tarafından ödüllendirildi. Şahin turnuvayı birinci olarak tamamlayamasa da üst turlara kadar yükselmeyi başardı.
Kıbrıs Tavla Derneği, geleneksel tavla oyununa katkıları sebebiyle genç fenomene bir plaket verdi. Birçok farklı ülkeyi gezerek Türk kültürünü tanıtmayı amaç edinen 17 yaşındaki fenomen isim bundan öncede Kıbrıs Türk Kültürü Derneği tarafından bir plakete layık görülmüştü. Turnuvanın finalinde birincilere ödülleri verilirken Şahin'e de plaketi sunuldu.