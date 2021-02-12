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Adana'da sahte içki operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... ’da düzenlenen operasyonda 111 şişe ve bin 630 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Adana'da sahte içki operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri ilçesi ve ilçesinde sahte içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Polis bilgi üzerine eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Baskınlarda 111 şişe ve bin 630 litre sahte içki ele geçirildi.



Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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