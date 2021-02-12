Çapraz sorguda ortaya çıktı! Kocaeli’de 14 yıl önce kaybolan arkadaşlar seri cinayete kurban gitmiş

Kocaeli Gölcük İlçesinde oturan Mahmut Şahin (32), 15 Mayıs 2007 tarihinde bir anda ortalıklardan kayboldu. 20 Kasım 2007 tarihinde ise soyadları aynı olan ancak aralarında herhangi bir akrabalık bulunmayan Nihat Şahin(30) bir anda ortalıklardan kaybolarak sırra kadem bastı.

Yapılan tüm araştırmalara rağmen kayıp olan kişilere ulaşılamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, kayıp şahıslar ile ilgili dosyayı tekrar açtı.