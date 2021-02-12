Çapraz sorguda ortaya çıktı! Kocaeli’de 14 yıl önce kaybolan arkadaşlar seri cinayete kurban gitmiş
Gölcük ilçesinde 2007 yılında, farklı tarihlerde kaybolan 2 arkadaşın 14 yıl sonra cinayete gittiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin cinayet şüphesi ile soruşturmayı derinleştirmesi üzerine 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden birinin yurt dışında, birinin de cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 2 şüpheli ise gözaltına alındı. 2 kişi, çapraz sorguda cinayetleri itiraf etti. 2 gençten birinin cesedi bulunurken diğer gencin cesedini arama çalışması devam ediyor.
Kocaeli Gölcük İlçesinde oturan Mahmut Şahin (32), 15 Mayıs 2007 tarihinde bir anda ortalıklardan kayboldu. 20 Kasım 2007 tarihinde ise soyadları aynı olan ancak aralarında herhangi bir akrabalık bulunmayan Nihat Şahin(30) bir anda ortalıklardan kaybolarak sırra kadem bastı.
Yapılan tüm araştırmalara rağmen kayıp olan kişilere ulaşılamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, kayıp şahıslar ile ilgili dosyayı tekrar açtı.
4 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin yaklaşık olarak 6 aydır üzerinde uğraştıkları kayıp dosyalarını incelerken, şahısların o dönemde yakın çevresinde bulunanlar ve yaptıkları binlerce telefon görüşmeleri araştırıldı. Yapılan araştırmalar sonucu olaylar ile ilgili olarak 4 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden Serdar T(37) ve A.Y(51) gözaltına alınarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ancak ismi açıklanmayan diğer iki şüpheliden birinin yurt dışında olduğu, diğerinin ise başka suçtan cezaevinde yattığı tespit edildi.
ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞLER
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan her iki şahısta çapraz sorgu ile çözülerek suçlarını itiraf ettiler. Serdat T. İsimli şüpheli Nihat Şahin'in silahla öldürdükten sonra Gölcük Nuzhetiye Köyünde bir dere yakınına, Mahmut Şahin'i ise İznik yolunda gömdüklerini aralarında husumet bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.
Cinayet Büro dedektiflerinin kadavra köpekler ve iş makineleri ile gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucu Nihat Şahin'in cesedi bulunarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mahmut Şahin'in İznik Yolunda gömülü olan cesedini bulmak amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILIYOR
Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, Cezaevinde başka bir suçtan yatmakta olan şüphelinin, olayla ilgili ifadesinin alınması ve yurt dışında bulunan diğer şüphelinin ise yakalanması için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile tekrar ele alınan kayıp ve faili meçhul 2 dosyanın daha çözülmesi ile 1 buçuk yılda 9 ayrı kayıp ve faili meçhul dosya aydınlatılmış oldu.