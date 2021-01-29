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Son dakika: İstanbul'da sahte içki operasyonu! 13 ton ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 29.01.2021 11:17
Güncelleme:29.01.2021 11:32
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda 13 ton sahte içki ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda 13 ton sahte içki ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

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