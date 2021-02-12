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İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı İstanbul'da nasıl geçti?
Son dakika haberine göre; İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul'da 6 gün boyunca yoğun kar yağışının olması bekliyor. İstanbul'da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Görülecek yağışın 1987 kışı etkisinde olacağı iddia edilmişti. Kar yağışı beklentisi İstanbulluları heyecanlandırırken, meşhur 1987 kışından fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı. Objektiflere yansıyan fotoğraflar nasıl bir kar yağdığını gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 12.02.2021 16:07Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 16:20