13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı İstanbul'da nasıl geçti?

İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı İstanbul'da nasıl geçti?

Son dakika haberine göre; İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul'da 6 gün boyunca yoğun kar yağışının olması bekliyor. İstanbul'da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Görülecek yağışın 1987 kışı etkisinde olacağı iddia edilmişti. Kar yağışı beklentisi İstanbulluları heyecanlandırırken, meşhur 1987 kışından fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı. Objektiflere yansıyan fotoğraflar nasıl bir kar yağdığını gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 16:20
  • 1
  • 55
İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı İstanbul'da nasıl geçti?

Türkiye, bugünden itibaren soğuk havanın etkisine girdi. İstanbul'da da pazar gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. Sosyal medyada Kanada, Almanya ve Avrupa yağış modellemelerindeki verilerle kar kalınlığının 1 metreyi bulacağı yorumları yapılırken, Amerika modeli GFS minimum kar kalınlığını 50.1 santim, Kanada modeli GEM ise 1 metre ve üstü olarak gösteriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 55
İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı İstanbul'da nasıl geçti?

Yoğun yağışın kentte 1987 kışındaki manzaraya benzer bir tablo oluşturacağı da belirtiliyor.

İSTANBUL'A 1 METRE KAR YAĞACAK MI?

  • 3
  • 55
İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı İstanbul'da nasıl geçti?

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Meteoroloji'den geçilen son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da 6 gün boyunca kar yağışına teslim olacak. Aralıksız yağacak kar yağışı, şehri felç edecek. Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede azalacak. Son tahminlere göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 dereceye kadar altına düşebilir.

  • 4
  • 55
İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı İstanbul'da nasıl geçti?

BEKLENEN KAR BAŞLADI
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.

  • 5
  • 55
İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı İstanbul'da nasıl geçti?

"KISITLAMA UZATILMALI"
Uzmanlardan ise flaş uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul'u vurup geçecek kar yağışı hakkında konuşan isimler, sokağa çıkma kısıtlamasının pazartesi ve salı gününe kadar uzatılması gerektiği fikrinde.