Türkiye, bugünden itibaren soğuk havanın etkisine girdi. İstanbul'da da pazar gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. Sosyal medyada Kanada, Almanya ve Avrupa yağış modellemelerindeki verilerle kar kalınlığının 1 metreyi bulacağı yorumları yapılırken, Amerika modeli GFS minimum kar kalınlığını 50.1 santim, Kanada modeli GEM ise 1 metre ve üstü olarak gösteriyor.