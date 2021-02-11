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İstanbul Bahçelievler'de şiddetli patlama!

Bahçelivler’de bulunan 14 katlı bir binanın 6’ıncı katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama yaşandı. Olayda 3 kişi yaralanırken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. Bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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İstanbul Bahçelievler'de şiddetli patlama!

Basın Sitesi Sokakta bulunana 14 katlı binanın 6'ıncı katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi.

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Patlamada 3 kişi yaralanırken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binadan yükselen dumanlara müdahale etti.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde bulunan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

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