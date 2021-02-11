12 Şubat 2021, Cuma
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Beykoz'da çıkan orman yangını korkuttu!

Son dakika haberi... 'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, , ve bölgelerinden giden itfaiye ekipleri müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Beykoz'da çıkan orman yangını korkuttu!

Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sevgiseli Caddesindeki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, Sancaktepe, Bozhane ve Çavuşbaşı bölgelerinden giden itfaiye ekipleri müdahale edildi.

Kısa süre sonra kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

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