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Zonguldak'ta "kaz dövüşü" baskınında 21 kişiye 45 bin lira ceza! 14 kaz korumaya alındı

ilçesinde kaz dövüştürmek için toplanan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 21 kişiye toplam 45 bin 444 lira ceza uygulandı. Operasyonda ele geçirilen 14 kazın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Zonguldak'ta kaz dövüşü baskınında 21 kişiye 45 bin lira ceza! 14 kaz korumaya alındı

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipleri, köyünde boş bir alanda toplanan 21 kişinin kaz dövüşü yaptırdığını tespit etti.

Kaz sahipleri C.G, H.A, H.B, H.A. ve H.Y'ye 'na muhalefetten 36 bin 477 lira idari ceza verildi.

Kaz sahiplerinin de aralarında bulunduğu 21 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 8 bin 967 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen 14 kazın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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