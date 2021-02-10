Türkiye'nin gündemi 'uzay' CHP'nin ise 'heykel'! Dev bozayıya Bolululardan tepki
Heykel yapmayı icraatten sayan CHP, '10 metrelik bozayı heykeli' ile yine tartışmalara neden oldu. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Başkanı Tanju Özcan, şehrin simgesi olacak 10 metrelik bozayı heykeli yapacaklarını açıkladı. Özcan'ın bu açıklamaları Bolular tarafından tepkiyle karşılandı. Bolulu vatandaşların bir kısmı başkanın bileceğini söylerken, bir kısmı da gereksiz gördüğünü belirtti.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehre 10 metrelik bir bozayı heykeli inşa etmek istediklerini belirtti.
Özcan'ın, Bolu'yu temsil eden ayıların heykelleştirilmesi fikri bazı vatandaşlar tarafından eleştirildi.
Bolulular, yapılması planlanan dev ayı heykelinin Bolululara hakaret olduğunu öne sürdü, bazıları ise ceplerinden para çıkmadığı sürece yapılmasında sakınca olmadığını belirtti.
HEYKELİ TARTIŞTILAR
Demokrasi Meydanı'nda oturan vatandaşlar, karşılıklı olarak bu konuyu tartıştı.
"HİNTLERİN İNEĞE TAPTIĞI GİBİ BİZ DE AYIYA MI TAPACAĞIZ"
Ayı heykeli yapılması fikrine sinirlenen bir vatandaş, "Hayvandan simge olur mu ya? Onun kendi yandaşlarının düşünceleri. Ayıdan, maymundan simge olur mu? Hintlerin ineğe taptığı gibi burada da ayıya mı tapacağız? Resmen kınıyorum. Çok hoşuma giden bir şey değil." ifadelerini kullandı
"BELEDİYE BAŞKANI'NIN BİLECEĞİ İŞ"
Ayı heykeli yapılması kararına şaşırdığını belirten Ahmet Aksu, "Şaşırdık böyle bir şey olmasına. Gerekli desem bir türlü, gereksiz desem bir türlü. Belediye Başkanı'nın bileceği iş bu." dedi.
"BENİM CEBİMDEN ÇIKMASIN"
Bolu'yu temsil ettiği sürece herhangi bir sorun olmayacağını ifade eden Hikmet Yeşil ise, "Benim cebimden çıkmasın da ne yapıyorsa yaptırsın. Ama benden para çıkmasın. Bolu'yu temsil ediyorsa mesele yok." diye konuştu.
"BOLULULARA HAKARET"
Durumu Bolululara hakaret olarak değerlendiren Mehmet Kodaloğlu ise, "Böyle şey olur mu ya? Bolululara hakaret. Ayılarla ne yapacaklarsa? Onlar mı seçiyor bunları? Ayıdan, hayvandan simge olur mu ya?" dedi.
"SAAT KULESİ YAPSIN"
Nuri Aktaş ise uygun bulmadığını belirterek, "Madem öyle düşünüyorlar ama benim düşünceme göre güzel bir saat kulesi yapsın. Üstüne de kartal koysun. Bence en güzel o yakışır." diye konuştu.
Kazım Çetin de heykeli uygun görmediğini söyledi.