"HİNTLERİN İNEĞE TAPTIĞI GİBİ BİZ DE AYIYA MI TAPACAĞIZ"

Ayı heykeli yapılması fikrine sinirlenen bir vatandaş, "Hayvandan simge olur mu ya? Onun kendi yandaşlarının düşünceleri. Ayıdan, maymundan simge olur mu? Hintlerin ineğe taptığı gibi burada da ayıya mı tapacağız? Resmen kınıyorum. Çok hoşuma giden bir şey değil." ifadelerini kullandı

"BELEDİYE BAŞKANI'NIN BİLECEĞİ İŞ"

Ayı heykeli yapılması kararına şaşırdığını belirten Ahmet Aksu, "Şaşırdık böyle bir şey olmasına. Gerekli desem bir türlü, gereksiz desem bir türlü. Belediye Başkanı'nın bileceği iş bu." dedi.