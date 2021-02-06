Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Yapma aşkım diye bağırdım

KOMŞULAR B.C.A.'NIN İFADESİNİ DOĞRULADI

Olayla ilgili tanık olarak ifadeleri alınan B.C.A.'nın komşuları da Usta'nın balkondan sarktığını ve erkek arkadaşının kurtarmak için 'yapma aşkım' diyerek mücadele ettiği yönünde ifadeler verdi. Karşı binada oturan Özkan Çilbaş da gelen sesle dışarı çıktığını ve genç kızı yerde yatarken gördüğünü anlatarak, "Ben hemen karşı binada oturuyorum. Gece 01.00 sıraları uyuyordum. Kütleme sesine uyandık. O sırada tesadüfen bir kişi de oradan geçiyormuş. Düştüğüne tanık olmuş. Ben de yerde yatar vaziyette gördüm. Ben çıktım ve hemen yardım etmeye çalıştım. O sırada gelen bir hemşire ablamız ambulans gelene kadar kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Sonra ambulans geldi. Başka bir şey bilmiyorum. O gece bize sabah olmadı. Çok üzüldük" diye konuştu.