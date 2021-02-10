Yasak aşk cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Eşinin cesedini 3 gün banyoda saklamış

Ayrıca Nazmiye Güven'in yakınlarına, eşinin çalışmak için yurt dışına gittiğini söylediği, bu iddiasını somutlaştırmak için de cinayetin ardından Mustafa Güven'in cep telefonundan kendisine ve eşinin kardeşi Latif Güven'e, "Çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Beni aramayın" şeklinde mesaj gönderdiği saptandı.