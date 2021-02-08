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Hamile kedi köpek sürüsü tarafından parçalandı

Ankara'da 7 köpek, girdikleri iş yerindeki hamile kediyi parçalayarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi , "Kedi bizim misafirimizdi. Sokak kedisiydi ve hamileydi. Biz ona orada yer yaptık, 1 senedir beslediğimiz bir kediydi." dedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Hamile kedi köpek sürüsü tarafından parçalandı

'nde sürü halinde gezen köpekler girdikleri oto yıkama iş yerinde hamile kediyi parçalayarak öldürdüler. Olay, Gümüşlü Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi.

Hamile kedi köpek sürüsü tarafından parçalandı HAMİLE KEDİ KÖPEK SÜRÜSÜ TARAFINDAN PARÇALANDI

İş yerine giren 7 köpek orada bulunan hamile kediye saldırdı. Köpeklerden kaçmaya çalışan kediyi sonradan içeriye giren köpekler yakalarken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin kediyi parçaladığı görülüyor.

İş yerinin sahibi , "Kedi bizim misafirimizdi. Sokak kedisiydi ve hamileydi. Biz ona orada yer yaptık, 1 senedir beslediğimiz bir kediydi. Geldiğimizde parçalanmıştı ve kamera kayıtlarını incelediğimizde köpeklerin saldırısına uğradığını gördük" dedi.

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