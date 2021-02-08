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Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre 'nin 'nde fırtına nedeniyle ve ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre,Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında tarifeli seferler yapılamayacak.

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