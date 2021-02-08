Polis olmak isteyen minik Umut'a sürpriz ziyaret

Bursa'da polis olma hayali kuran Umut Çiftçi'nin (8) babası Akif Çitçi, oğlunun isteğini CİMER'e yazdı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de bir grup polis ile aileyi ziyaret ederek, Umut'a polis üniforması hediye etti.