Polis olmak isteyen minik Umut'a sürpriz ziyaret
Hayali polis olmak olan 8 yaşındaki Umut'un babası CİMER'e başvurdu. Baba Çitçi'nin yazısı üzerine emniyet ekipleri harekete geçerek Umut'u ziyaret etti.
YAŞAM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da polis olma hayali kuran Umut Çiftçi'nin (8) babası Akif Çitçi, oğlunun isteğini CİMER'e yazdı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de bir grup polis ile aileyi ziyaret ederek, Umut'a polis üniforması hediye etti.
İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan Umut Çiftçi'nin babası Akif Çiftçi, oğlunun polis olma hayalini CİMER'e yazdı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de bir grup polis ile Umut'u evinde ziyaret etti. Karşısında polisleri gören Umut, büyük sevinç yaşadı.