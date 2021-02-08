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Feribot seferleri geçici olarak durduruldu! Hava muhalefeti engel oldu

'de hava şartları nedeniyle boğaz hattındaki feribot seferlerinin durdurulduğu açıklandı. Ayrıca ve seferleri de gün boyu iptal edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Feribot seferleri geçici olarak durduruldu! Hava muhalefeti engel oldu

'de, hava muhalefeti sebebiyle boğaz hattındaki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., ve Çanakkale Boğazı'nda şiddetini arttıran lodos sebebiyle -, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında, feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında, olumsuz hava şartları sebebiyle seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Rüzgârın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca ve seferleri de gün boyu iptal edildi.

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