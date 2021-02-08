Feribot seferleri geçici olarak durduruldu! Hava muhalefeti engel oldu

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı'nda şiddetini arttıran lodos sebebiyle Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında, feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.