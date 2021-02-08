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Eskişehir'de 'mutant virüs' paniği! Evler karantinaya alındı

’de, koronavirüs tespit edilen 9 kişi tedavi altına alınırken, temaslı oldukları belirlenen 3 aileden 17 kişinin yaşadıkları evlerde karantina uygulaması başlatıldı. Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu ve 'dan ziyarete gelen bir akraba tarafından bulaştırıldığı iddia edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Eskişehir'de 'mutant virüs' paniği! Evler karantinaya alındı

ilçesine bağlı 'nde yaşayan ve birbirleriyle akraba olan 26 kişilik 3 aileyi, 'dan bir yakınları ziyarete geldi. Ancak kısa süre sonra 3 aileden 9 kişinin 'nde yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. 9 kişi tedavi altına alındı. filyasyon ekibi, 17 kişinin de temaslı olduğunu saptadı.

10 GÜNLÜK KARANTİNA KARARI ALINDI
Odunpazarı Kaymakamı başkanlığında toplanan , Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kuyucular, Denli, Alkan ve Ergün Sokak'ta yaşayan 17 kişinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Geçen Cuma gecesi başlatılan karantinada temaslıların yaşadığı evlerin girişleri, ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, giriş-çıkışlara kapatıldı.


15 Şubat'a kadar karantinada kalacak 17 kişinin ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı'nca koordine edilen 'Vefa Sosyal Destek' grupları tarafından karşılanacak.



Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu iddia edildi.

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