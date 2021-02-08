Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bugün öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada vatandaşlar soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlar konusunda uyarıldı. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Türkiye geneli 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PERŞEMBE
CUMA
METEOROLOJİ’DEN SAĞANAK UYARISI! ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? UZMAN İSİM A HABER'DE ANLATTI