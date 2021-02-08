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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! 5 günlük hava durumu

'da bugün öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada vatandaşlar soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlar konusunda uyarıldı. Peki İstanbul'da nasıl olacak? geneli 5 günlük hava durumu...

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! 5 günlük hava durumu

, 'da bugün öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgâr ve beklendiğini duyurdu.

Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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