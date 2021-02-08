İzmit Körfezi’ndeki tedirgin eden görüntü! Nedeni belli oldu
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde oluşan tabaka görünümünün nedeni, denizlerde yaşanan alg patlaması olduğu ortaya çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Son günlerde aniden mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının da etkisiyle geçici olarak gözlemlenen bu olayın, diğer denizlerde de meydana geldiği bilinmektedir." ifadelerine yer verildi.
Sabah erken saatlerde Körfez Yarımca sahilinde yürüyüşe çıkanlar, denizin üzerinde bir tabaka gördü. Denizdeki görüntü çevrede spor yapan ya da yürüyüşe çıkan vatandaşların dikkatini çekti.
DENİZ YÜZEYİNDE OLUŞAN TABAKANIN NEDENİ ALG PATLAMASI ÇIKTI
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde oluşan tabaka görünümünün nedeni, denizlerde yaşanan alg patlaması olduğu ortaya çıktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kirliliğin yaşandığı sahil şeridi boyunca denizden ve tabakadan numune aldı. Yapılan incelemeler sonucunda oluşan tabakanın nedeni alg patlaması çıktı.
Konuyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin olarak ekiplerimiz tarafından yapılan incelemelerde denizde kirlilik değil, alg patlaması meydana gelmiştir.
Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının da etkisiyle geçici olarak gözlemlenen bu olay diğer denizlerde de meydana gelmektedir" ifadelerine yer verdi.
Sahile gezintiye geldiği sırada bu manzarayla karşılaştığını ifade eden Ahmet Ballı, "Biz devamlı sahile gezmeye geliyoruz, burası da çok güzel bir sahil. Buranın da pislik içerisinde olmasını istemiyoruz. Temiz bir havada, temiz bir denizde gezmek istiyoruz.
Yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım. Denizden mi geliyor yoksa gemilerden mi geliyor araştırıp bunu temizlemeleri lazım. Bunu temizlemeleri basit de bir şey, bir iki saatte temizlenebilir bir şey" dedi.