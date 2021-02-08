İzmit Körfezi’ndeki tedirgin eden görüntü! Nedeni belli oldu

Yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım. Denizden mi geliyor yoksa gemilerden mi geliyor araştırıp bunu temizlemeleri lazım. Bunu temizlemeleri basit de bir şey, bir iki saatte temizlenebilir bir şey" dedi.

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