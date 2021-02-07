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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Milletvekili ve oğlu yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Kaza, Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu'dan Ankara'ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika: AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçird AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ ŞENEL YEDİYILDIZ TRAFİK KAZASI GEÇİRD

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