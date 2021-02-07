07 Şubat 2021, Pazar
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Valilikten Bursa için kuvvetli fırtına uyarısı

Valiliği il geneli için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Valilikten Bursa için kuvvetli fırtına uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 12.00'den itibaren kentte güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) beklendiği bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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