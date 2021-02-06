Manisa'daki 4 arkadaşın toplu intiharında kan donduran detaylar: Önce siz intihar edin, en son ben

Pompalı tüfek olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulundu. Gençlerden alınan svap örneklerinde hepsinin elinde barut izine rastlandı, başka bir parmak izi bulunmadı. Gençlerin ölü olarak bulunduğu arazide beşinci bir kişiye ait ayak izine de rastlanmadı. Gençlerin vücutlarında herhangi bir darp ya da yara izi de bulunmadı, intihar ettikleri kesinleşti. Jandarma ekipleri olayı aydınlatmak için gençlerin yakın çevresindeki 30 kişinin ifadesine de başvurdu.