Hırsızlar mahalleliyi isyan ettirdi! İnternet kabloları 6. kez çalındı

2 yönlü güvenlik kamerası bulunmasına rağmen daha önce 5 kez çalınan internet erişimini sağlayan kabloların 6'ıncı kez çalınması mahalleliyi çileden çıkardı. İnternet ve telefon hatları kesilen site sakinleri, yetkililere haber verdi. 317 hanelik sitede yaşayan öğrenciler, internet erişimi sağlanamadığı için uzaktan eğitim alamazken, aynı mahallede kabloların daha önce 5 kez çalındığı öğrenildi.

Bu durumdan şikayetçi olan mahalle sakinleri ise aynı noktadaki hırsızlık olaylarına çözüm bulunmasını istedi.