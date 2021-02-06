06 Şubat 2021, Cumartesi
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Bursa'da TIR virajı alamayınca yan yattı

- yolunda virajı alamayan tır yan yattı. Kaza trafiğin aksamasına neden oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Göçmen Konutları Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Viraja hızlı giren 16 TA 446 plakalı tır, virajı alamayınca devrilerek yan yattı.

Malzeme yüklü tırın kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kaza nedeniyle trafikte aksama meydana gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursada TIR virajı alamayınca yan yattı BURSA'DA TIR VİRAJI ALAMAYINCA YAN YATTI

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