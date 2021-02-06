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Buzla kaplı gölün üzerinde bisiklet sürdü

’ta büyük bir tehlikeyi göze alarak bisikleti ile donan gölün yüzeyinde yürüyen kişi görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan dondurucu soğuklar birçok göl ve göletin donmasına neden oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile donan göl ve göletlerin yüzeylerindeki buz tabakası erimeye başladı. Yüzeydeki buz kalınlığı inceldikçe, göl ve göletler yüzeyinde yürümek isteyenler için tehdit oluşturmaya başladı.

Sivas'ın Yıldız Beldesi sınırları içerisindeki Yıldız göleti de yüzeyi donan ve sıcakların artması ile erimeye başlayan göletlerden biri. Çılgın bir Sivaslı büyük bir tehlikeyi göze alarak bugün bisikleti ile Yıldız göletinin üzerine çıktı. Tehlikeye aldırış etmeden gölün yüzeyinde yürüyen kişi yürekleri ağızlara getirdi. Bu anlar uzak bir mesafeden cep telefonu ile kaydedildi. Çılgın Sivaslı gölün yüzeyinde bir süre yürüdükten sonra gölden uzaklaştı.

Buzla kaplı gölün üzerinde bisiklet sürdü BUZLA KAPLI GÖLÜN ÜZERİNDE BİSİKLET SÜRDÜ

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