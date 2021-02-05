05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da mucize kurtuluş! Otomobil hurdaya döndü ama...

Samsun'da mucize kurtuluş! Otomobil hurdaya döndü ama...

Son dakika haberine göre; ’un ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada . ile torunu . yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2021
ABONE OL
Samsun'da mucize kurtuluş! Otomobil hurdaya döndü ama...

Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. . yönetimindeki 55 EH 507 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan Recep Y. ile torunu . yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Y., itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Dede ve torunu, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Recep Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hurdaya dönen araç ise çekici ile kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA