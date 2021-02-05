Samsun'da mucize kurtuluş! Otomobil hurdaya döndü ama...
Son dakika haberine göre; Samsun’un İlkadım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada Recep Y. ile torunu Zümra K. yaralandı.
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Kazada, otomobilde sıkışan Recep Y. ile torunu Zümra K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Y., itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.
Dede ve torunu, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Recep Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hurdaya dönen araç ise çekici ile kaldırıldı.