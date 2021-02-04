Kahramanmaraş’ta Gülcan yine sahnede! Bu kez otobüste yolcularla tartıştı
Türkiye’nin yaşadığı tartışmalarla tanıdığı Gülcan Ç. yine sahneye çıktı. Kahramanmaraş'ta garsonlarla tartışan, maske takmadığı için kendini uyaran polislere zorluk çıkaran, ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga eden Gülcan Ç. bu defa halk otobüsündeki yolcularla tartıştı.
Kahramanmaraş'ta bir çay bahçesinde garsonlarla tartışan, daha sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendini uyaran polislere zorluk çıkaran ve ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga ederek gündemden düşmeyen Gülcan Ç. bu kez de halk otobüsünde yolcularla yaptığı maske tartışmasıyla gündeme geldi.
Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yolcularla tartışma sırasında telefon görüşmeleri de yapan Gülcan Ç.'nin, bir durak sonra halk otobüsünden indiği öğrenildi.
OLAYLARI BİTMİYOR
Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime ya" diyerek tepki gösteren ve 11 ay önce de kentte bir çay bahçesinde kendini uyaran garsona kızarak, ortalığı birbirine katan kadın bu kez bir güzellik merkezinde olay çıkartmıştı.
"VERMİYORUM KARDEŞİM GEL AL"
Geçtiğimiz aylarda maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayanlara yönelik denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Gülcan Ç.'yi uyarmıştı.
Maske takmamakta ısrar eden Gülcan Ç.'den polis kimlik istemiş, birden agresifleşen kadın, "Vermiyorum kardeşim gel de al" diyerek polislere zorluk çıkarmıştı.
Daha sonra karakola götürülen ve karakol önünde telefonla Eshabil isminde bir arkadaşını arayarak, 'Eshabil yetiş beni karakola getirdiler' sözleriyle gündem olmuştu.
ÇAY BAHÇESİNDE OLAY ÇIKARMIŞTI
Hakkında adli ve idari işlem yapılan kadının daha önce de bir çay bahçesinde ortalığı birbirine kattığı görülmüş, agresif hareketleriyle dikkat çekmişti.