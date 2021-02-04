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Adana’da koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun annesi: Oğlum sıra sende değil bizdeydi

Koronavirüs yüzünden ölen Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Ertane, görev yaptığı Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden mesai arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.  Acılı anne, “Yandım Allah’ım. Oğlum sıra sende değil, bizdeydi” diye ağıt yakması yürek burktu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Adana’da koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun annesi: Oğlum sıra sende değil bizdeydi

Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Ertane'nin 4 Aralık 2020'de yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 gün sonra durumu ağırlaşan Ertane, yoğun bakım ünitesine alınıp entübe edildi.

Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren yaşam savaşını dün kaybetti. Dr. Ertane için bugün sabah saatlerinde görev yaptığı 'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene; Ertane'nin acılı ailesinin yanı sıra ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. Törende konuşan Nacar, çok üzgün olduklarını ve saygıdeğer bir mesai arkadaşlarını kaybettiklerini dile getirdi.

Törende, Dr. Ertane'nin mesai arkadaşlarının çok üzgün olduğu görüldü. Dr. Ertane'nin cenazesi tören alanına getirildiği sırada annesi ve babası Mehmet Ertane gözyaşlarına boğuldu.

Ayakta durmakta zorlanan çift, tekerlekli sandalyeye oturtuldu.

Dr. Ertane'nin mesai arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı anne 'nin, "Yandım Allah'ım. Oğlum sıra sende değil, bizdeydi" diye ağıt yakması yürek burktu.

Dr. Mehmet Ertane'nin cenazesi yapılan duaların ardından defnedilmek üzere 'na uğurlandı.

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