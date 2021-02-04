Adana’da koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun annesi: Oğlum sıra sende değil bizdeydi

Törene; Ertane'nin acılı ailesinin yanı sıra Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. Törende konuşan Nacar, çok üzgün olduklarını ve saygıdeğer bir mesai arkadaşlarını kaybettiklerini dile getirdi.