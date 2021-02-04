Adana’da yasak aşka kurban giden Mustafa Güven’in ailesi evlatlarının cesedini aradılar

Mustafa Güven'in ablası Fadime Tabak, kardeşinin kaybolduktan sonra evine gittiğini, ancak eşinin ve annesinin farklı tavır sergilediğini anlatarak, "Eve gittim ve panik gibi bir halleri vardı. Durgunlardı. 'Mustafa ne yapıyor' diye sorduğumda böyle ağızlarının içinde lafı gevelediler. Ben 3 yıldır uyumadım. Uyku düzenim bozuldu. Gitmediğim doktor kalmadı. Asıl katiller dışarı da onların da yakalanmasını ve tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.