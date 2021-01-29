29 Ocak 2021, Cuma
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise pompalı saldırı

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polise pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1'i komiser yardımcısı, 3 polis yaralandı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanan Komiser Yardımcısı O.S. ile polis memurları M.Y. ve A.D. 'ne kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise pompalı saldırı

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla , 'ndeki bir adrese arama yapmaya gelen polisler, şüpheli Şahin C'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanan Komiser Yardımcısı O.S. ile polis memurları M.Y. ve A.D. Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Komiser Yardımcısı O.S. ile polis memuru A.D. 'nde müşahede altında tutulurken, M.Y. Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlı Şahin C. olay yerine gelen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde metamfetamin türü uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından hastaneye gelen Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaralı polisleri ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Uçgun, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bir uyuşturucu madde satıcısı şüphelisinin polisleri yaraladığını belirterek "Arkadaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, sağlık durumları gayet iyi. İki arkadaşımız burada müşahede altında. Diğer arkadaşımızın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir endişemiz yok ama bacağındaki saçmalarla ilgili kalp ve damar cerrahisi biriminin ileri tetkikleri yapması ve gelecekte bir sıkıntı yaşamaması için 'ne gönderdik." diye konuştu.

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