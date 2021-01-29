Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise pompalı saldırı

Uçgun, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bir uyuşturucu madde satıcısı şüphelisinin polisleri yaraladığını belirterek "Arkadaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, sağlık durumları gayet iyi. İki arkadaşımız burada müşahede altında. Diğer arkadaşımızın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir endişemiz yok ama bacağındaki saçmalarla ilgili kalp ve damar cerrahisi biriminin ileri tetkikleri yapması ve gelecekte bir sıkıntı yaşamaması için Manisa Şehir Hastanesi'ne gönderdik." diye konuştu.

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