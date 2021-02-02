Son dakika: Kayseri'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2021
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Sarioglan (Kayseri)
Tarih-Saat : 02.02.2021, 03:02:43 TSİ
Enlem : 39.1215 N
Boylam : 36.0565 E
Derinlik : 16.70 km
Detay : https://t.co/reP220ao3C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi