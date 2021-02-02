02 Şubat 2021, Salı
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Son dakika: Kayseri'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre, 'nin ilçesinde saat 03.02'de 4.6 büyüklüğünde meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2021
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Son dakika: Kayseri'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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