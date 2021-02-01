Meteoroloji'den son dakika hortum ve dolu uyarısı! 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri için kuvvetli yağış beklendiği vurgulanırken vatandaşlardan hortum ve dolu tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi. Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla'nın Bodrum ilçesi için şiddetli sağanak yağış, hortum ve dolu beklendiğini açıkladı.
HORTUM VE DOLU UYARISI
Son haftalarda Bodrum'da sık sık fırtına ve yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu kez Bodrum ve Milas için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan uyarıda hortum ve dolu yağışı içinde dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara kar dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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