Meteoroloji'den son dakika hortum ve dolu uyarısı! 5 günlük hava durumu

TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara kar dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.