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Meteoroloji'den son dakika hortum ve dolu uyarısı! 5 günlük hava durumu

tarafından yapılan uyarıda 'nın ve ilçeleri için kuvvetli yağış beklendiği vurgulanırken vatandaşlardan ve tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi. Peki bu hafta yurt genelinde nasıl olacak? 5 günlük hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Meteoroloji'den son dakika hortum ve dolu uyarısı! 5 günlük hava durumu

'nın ilçesi için şiddetli sağanak yağış, ve beklendiğini açıkladı.

HORTUM VE DOLU UYARISI

Son haftalarda Bodrum'da sık sık fırtına ve yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu kez Bodrum ve için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan uyarıda hortum ve dolu yağışı içinde dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara kar dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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