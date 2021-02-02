02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında 10 ay sonra gelen müjde! İlk kez...

Son dakika: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında 10 ay sonra gelen müjde! İlk kez...

Son dakika haberleri... ile ön saflarda mücadele eden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, son 10 ay içerisinde ilk defa dün hastanelerine korona virüs nedeni ile yatışı olmadığını duyurdu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL

Koronavirüs vaka sayılarında hep ilk sıralarda yer alan Diyarbakır'da tedbirler meyvesini vermeye devam ediyor. Koronavirüs ile ön saflarda mücadele eden Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştı.

"DÜN KORONA VİRÜS HASTA YATIŞI OLMADI"
Doç. Dr. Akelma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç korona virüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" paylaşımda bulundu.

Öte yandan hastane yetkilileri söz konusu hasta yatışının olmadığını fakat korona virüs hastalarının hastanelerine başvuruda bulunmaya devam ettiğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların kurallara uyması durumunda sayıların her geçen gün daha da azalacağını bildirdi.

Diyarbakırda Kovid-19 vakalarında 10 ay sonra gelen müjde! İlk kez... DİYARBAKIR'DA KOVİD-19 VAKALARINDA 10 AY SONRA GELEN MÜJDE! İLK KEZ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA