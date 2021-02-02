Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında 10 ay sonra gelen müjde! İlk kez...

Koronavirüs ile ön saflarda mücadele eden Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, son 10 ay içerisinde ilk defa dün hastanelerine korona virüs nedeni ile yatışı olmadığını duyurdu.

Koronavirüs vaka sayılarında hep ilk sıralarda yer alan Diyarbakır'da tedbirler meyvesini vermeye devam ediyor. Koronavirüs ile ön saflarda mücadele eden Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştı.



"DÜN KORONA VİRÜS HASTA YATIŞI OLMADI"

Doç. Dr. Akelma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç korona virüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" paylaşımda bulundu.

Öte yandan hastane yetkilileri söz konusu hasta yatışının olmadığını fakat korona virüs hastalarının hastanelerine başvuruda bulunmaya devam ettiğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların kurallara uyması durumunda sayıların her geçen gün daha da azalacağını bildirdi.