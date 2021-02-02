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Zonguldak’ta budanan ağaç için kardeşi ve yeğenini öldürmüştü! 25 yıl hapse çarptırıldı

ilçesinde, evlerinin önündeki akasya ağacını budayan 68 yaşındaki kardeşi ile 26 yaşındaki yeğeni 'i av tüfeğiyle öldüren 73 yaşındaki , müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Zonguldak’ta budanan ağaç için kardeşi ve yeğenini öldürmüştü! 25 yıl hapse çarptırıldı

Çaycuma'ya bağlı Şeyhoğlu köyünde 29 Haziran 2020'de meydana gelen olayda, husumetli olan, yan yana evlerde oturan Hasan Demir ile kardeşi Mustafa Demir arasında bahçelerinde bulunan akasya ağacının budanması nedeniyle tartışma çıktı. Evinde bulunan av tüfeğini alan Hasan Demir, kendisine ait ağacı budadığını iddia ettiği kardeşi Mustafa Demir ve yeğeni Seyhan Demir'i ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Hasan Demir hakkında kardeşi Mustafa Demir'e karşı 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yeğeni Seyhan Demir'e karşı 'kasten öldürmek' suçundan ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen karar duruşmasına, tutukla sanık Hasan Demir, yakınları ve avukatlar katıldı. Hasan Demir, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Hasan Demir'i kardeşini öldürmesi nedeniyle müebbet hapis, yeğeni Seyhan Demir'i öldürmesi nedeniyle de 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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