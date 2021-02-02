Son dakika: Kar yağışı heyelana neden oldu
Son dakika haberi... Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda dev kayalar yol ortasına düştü. İşte o görüntüler...
YAŞAM İHA
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Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesinde birkaç gündür devam eden kar yağışı sonrası İnlice- Çelikhan yolunun 5. kilometresinde heyelan meydana geldi.
Dağlardan kopan dev kaya parçaları İnlice- Çelikhan yoluna düştü. Meydana gelen heyelan esnasında kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı.
Ölen yada yaralananın olmadığı heyelan olayında İnlice- Çelikhan yolu ulaşıma kapandı.