02 Şubat 2021, Salı
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Son dakika: Kar yağışı heyelana neden oldu

Son dakika haberi... 'ın ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda dev kayalar yol ortasına düştü. İşte o görüntüler...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Son dakika: Kar yağışı heyelana neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesinde birkaç gündür devam eden kar yağışı sonrası İnlice- Çelikhan yolunun 5. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Son dakika: Kar yağışı heyelana neden oldu

Dağlardan kopan dev kaya parçaları İnlice- Çelikhan yoluna düştü. Meydana gelen heyelan esnasında kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı.

Son dakika: Kar yağışı heyelana neden oldu

Ölen yada yaralananın olmadığı heyelan olayında İnlice- Çelikhan yolu ulaşıma kapandı.

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