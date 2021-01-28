Son dakika: Slovakya'da evden çıkmak COVID-19 test negatif zorunluluğu getirildi

Koronavirüs salgınında şu ana kadar 243 bin 427 vakanın tespit edildiği, 4 bin 411 kişinin de hayatını kaybettiği Slovakya'da vatandaşlara evlerinden dışarı çıkmaları için negatif korona virüs testi göstermeleri zorunluluğu getirildi. Ülkede geçtiğimiz Ekim-Kasım ayında gerçekleştirilen "ulusal test seferberliğinin" ardından durumun daha da kötüleştiği ifade edildi.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic tüm vatandaşlara test yapmanın korona virüsle mücadelede tek etkili yöntem olduğuna işaret ederken, hükümet korona virüs kapsamında getirdiği önlemleri daha da sıkılaştırma kararı aldı. Alınan yeni kararla işe gitmek ya da yürüyüşe çıkmak isteyen vatandaşların negatif korona virüs testi ibraz etmek zorunda olduğu duyuruldu. Market alışverişine, doktora ya da eczaneye gidilmesi durumunda vatandaşlardan negatif test sonucu istenmezken, söz konusu uygulamanın korona virüs vakalarının düşük olduğu yerlerde şimdilik 3 Şubat'a, yüksek olduğu yerlerde ise 7 Şubat'a kadar geçerli olması kararlaştırıldı.

Ülkede salgına ilişkin durumun halen "endişe verici" olduğunu belirten Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci ise yaklaşık 5 buçuk milyon nüfuslu ülkede her gün 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Halen hastanelerde 3 bin 500'den fazla kişinin tedavi gördüğünü belirten Marek Krajci, getirilen kısıtlamaların bir sonucu olarak verilerin 4 Ocak'tan bu yana iyimser olması gerektiğini, ancak şu ana kadar böylesi bir iyileşme gözlemediklerini kaydetti.

Korona virüsün en yaygın olarak görüldüğü yerlerin ise Slovakya'nın güney ve batısındaki bölgeler olduğu açıklandı.

