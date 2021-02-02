Eski sevgilisinin evini kudaklamaya çalıştı!

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce sevgili olan S.E. ve Mustafa Tekin aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı ayrıldı. Ayrılmanın acısını atlatamayan takıntılı eski sevgili, bazı dönemlerde ayrıldığı sevgilisi evine gelerek camları kırdığı öğrenildi.

Gece saatlerinde ise yine ailenin evine gelen takıntılı eski sevgili, eski erkek arkadaşının evine taşla saldırmaya başladı. O sırada evde yalnız olan anne Zeynep Tekin ise uykuda olduğu sırada sesleri duyarak uyandı. Korkudan dışarıya çıkamayan anne Tekin, çareyi polis ekiplerine ihbarda bulunarak aradı.