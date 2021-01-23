Samsun’da test edildi! Maskeye kolonya sıkma veya yıkama bakteri oluşumunu engellemiyor

Samsun'da kullanıldıktan sonra kolonya sıkılmış veya yıkanmış maskeler incelendi. İnceleme sonucunda kolonya sıkmanın veya yıkamanın bakteri oluşumunu engelleyecek bir etki yapmadığı anlaşıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı, ''Biz yaptığımız çalışmada gördük ki maskenin üzerine kolonya döktükten bir süre sonra örnek aldığımız zaman bakteriler yoğun bir şekilde üreyebilmekte. Bu nedenle maskelerinize kolonya veya herhangi bir antiseptik madde döküp sonrasında kullanmayın. Bu maskeler tek kullanım için uygundur. Islandığı, nemlendiği veya kirlendiğini düşündüğünüz zaman lütfen yenisi ile değiştirin'' dedi.