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Son dakika: Zonguldak'ta korkutan kaza! TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu

Son dakika haberi... 'ın Alaplı ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan sacların yola savrulması sonucu yol çift yönlü trafiğe kapandı. Sacların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Son dakika: Zonguldak'ta korkutan kaza! TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu

Olay akşam saatlerinde, Alaplı- Karayolu yeni köprü girişinde meydana geldi.

yönetimindeki 06 VU 088 plakalı TIR'ın dorsesinde taşınan levha saclar yola savruldu.

Geniş bir alana savrulan levha saclar nedeniyle trafik durdu.

'ne bağlı zabıta ve polis ekipleri, trafiği çift yönlü kapattı.

Sacların yoldan kaldırılması için büyük çaba harcandı.

Sacların yol kenarına alınmasının ardından trafik normale döndü.

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