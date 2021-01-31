O yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı!

Etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma kapandı.

Gece etkisini artıran yoğun kar yağışı dolayısıyla kentte ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Malatya-Kayseri kara yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

YOLDA KALANLAR İÇİN YER AYARLANDI

Jandarma ve trafik ekipleri Kayseri istikametine giden araçları Darende'de durdurarak geçişlere izin vermedi. İlçedeki öğrenci yurtları ile konaklama tesislerinde, yolda kalanlar için yer ayarlandı.

Malatya-Sivas kara yolunda da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Jandarma ve trafik ekipleri, Hekimhan ilçesinde araçları durdurarak geçişlerine izin vermiyor.

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