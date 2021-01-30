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Görenler şaşırdı kaldı! Ağzı burnunda olan bir kuzu dünyaya geldi

Terkidağ'ın ilçesinde besicilik yapan Adnan Elma’ya ait ağzı burnunda doğan bir doğurdu. Kuzuyu inceleyen veteriner kuzunun şekilsel bozukluğunun gebelik döneminde kullanılan ilaçlardan kaynaklı olduğunu ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Görenler şaşırdı kaldı! Ağzı burnunda olan bir kuzu dünyaya geldi

Terkidağ'ın ilçesinde besicilik yapan Adnan Elma'ya ait , ağzı burnunda olan bir dünyaya getirdi. Veteriner Onur Kemer, kuzunun şekilsel bozukluğuna neden olarak, gebelik döneminde kullanılan ilaçları gösterdi.

"İLAÇLARDAN KAYNAKLI"

Şarköy'ün Şenköy Mahallesi'nde besicilik yapan Adnan Elma'ya (48) ait koyunun doğurduğu iki kuzudan birinin yüz şekli görenleri şaşırttı. Burnu ağzının içinde dünyaya gelen kuzu, sahibi tarafından kesilerek imha edildi. Genetiği bozuk dünyaya gelen kuzuyu inceleyen veteriner hekim Onur Kemer, soruna koyunun gebeliği sırasında kullanılan ilaçların neden olduğunu söyledi. Hayvanlarda genetik olarak farklı doğumlara çok sık rastlanıldığını hatırlatan Kemer, "Gebelikte beslenme önemli. Koyunun gebeliği sırasında kullanılan ilaçlar ile beslendiği kimyasal katkılı gıdalara bağlı olarak bu tür anormal durumlar ortaya çıkar. Genetik faktörler ise en önemli sebeptir" dedi. Kemer, çevresel ve genetik faktörler ile doğum sırasında kullanılan ilaçların yavrularda bu tarz yapısal bozukluklara neden olduğunu kaydetti. Kemer, kuzularda en fazla kas ve sinir sistemi ile gözlerinde sorun olan doğumla karşılaştıklarını hatırlattı.

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