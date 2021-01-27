28 Ocak 2021, Perşembe
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Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada

’da metrobüste vatandaşlar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında kadınların ve çocukların arada kaldıkları görüldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Olay, bugün akşam saatlerinde yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde metrobüs içerisinde iki grubun tekmeli yumruklu kavga ettikleri görüldü.

Kavgada kadınlar ve çocuklar arada kaldı. Kadınların ve çocukların çığlıkları ise görüntüye yansıdı.

Kavganın devamında ne yaşandığı ise bilinmiyor.

Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada METROBÜSTE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

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