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Vahşi vaşak hayvanı sokaklara indi! Bir köpek ve kediyi telef etti

Doğada nadir olarak görülen vahşi hayvanı 'ta ilçesi sokaklarına indi. Soğuk havalar nedeniyle yiyecek arayan vaşak sokakta bulduğu bir yavrusu ve bir kediyi telef etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Vahşi vaşak hayvanı sokaklara indi! Bir köpek ve kediyi telef etti

Doğada nadir görülen , 'ın ilçesinde sokakta gezinirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sibirya soğuklarının etkisini hissettirdiği Sivas'ta kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar, insanların yaşam alanlarına inmeye başladı.

Divriği ilçesinde de doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi.

Cedit Paşa Mahallesinde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan vaşak, bir yavrusunu ve bir kediyi de telef etti.

Vaşağın ilçe merkezinde görüldüğünü belirten , "Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşıyorum. Bugün eşim ve yeğenlerim bahçede yabani bir hayvan görmüşler. Hayvan nesli tükenmekte olan vaşak isminde hayvanmış" dedi.

Giresun'da bulunan vaşak tedavi altına alındı GİRESUN'DA BULUNAN VAŞAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

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