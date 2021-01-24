Vahşi vaşak hayvanı sokaklara indi! Bir köpek ve kediyi telef etti
Doğada nadir olarak görülen vahşi vaşak hayvanı Sivas'ta Divriği ilçesi sokaklarına indi. Soğuk havalar nedeniyle yiyecek arayan vaşak sokakta bulduğu bir köpek yavrusu ve bir kediyi telef etti.
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Divriği ilçesinde de doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi.
Cedit Paşa Mahallesinde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan vaşak, bir köpek yavrusunu ve bir kediyi de telef etti.
Vaşağın ilçe merkezinde görüldüğünü belirten Musa Çoban, "Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşıyorum. Bugün eşim ve yeğenlerim bahçede yabani bir hayvan görmüşler. Hayvan nesli tükenmekte olan vaşak isminde hayvanmış" dedi.