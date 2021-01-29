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Son dakika: Bahçelievler'de patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Bahçelievler'de patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

'de bir konfeksiyon işletmesinde meydana gelen patlamada, iş yerinde ve 3 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Nazlı Sokak Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir konfeksiyon işletmesinde ütü kazanı patladı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Kaymakamlığından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 14.00 sıralarında ilçemiz Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, iş yeri önündeki 3 araçta hasar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Bahçelievler'deki patlama anı kamerada BAHÇELİEVLER'DEKİ PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan patlama anında, patlama sesini duyan çalışanların iş yerlerinden çıktığı görüldü. Ayrıca görüntülere patlamanın etkisiyle etrafa saçılan parçalar ve hasar gören araçlar da yansıdı.

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