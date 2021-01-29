Son dakika: Bahçelievler'de patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bahçelievler Kaymakamlığından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 14.00 sıralarında ilçemiz Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, iş yeri önündeki 3 araçta hasar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."