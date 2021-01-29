Ordu'da sürüklenen cips standının peşinden böyle koştu!

Sosyal medyada yoğun ilgi görmesine de değinen Saka, "Ben bu kadar büyüyeceğini zannetmiyordum. Kendi hesabıma atmıştım sadece ve oradan büyüdü" diye konuştu.

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