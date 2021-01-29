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Bahçelievler'de patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Giriş: 29.01.2021 14:54
Son dakika haberi... Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu. Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama meydana geldi

Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.
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