Bahçelievler'de patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu. Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama meydana geldi



Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.