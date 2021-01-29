- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Bahçelievler'de patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika haberi... Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu. Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama meydana geldi
Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.
Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştu.