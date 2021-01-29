Kadriye Güzel hiç görmediği annesine 20 yıl sonra Esra Erol’da kavuştu

Kadriye Güzel, 20 yıl sonra canlı yayında annesi Naciye İpek'e kavuştu ve anne kız yıllar sonra ilk kez birbirlerini "Esra Erol'da" programında gördü.

Anne İpek "Ben bıraktım canım acıya acıya bıraktım. O zamanlar gücüm yoktu. Ama çok aradım. Siz gittikten sonra benim için hayat durdu. Bundan sonra yalnız değilsin kızım." diyerek kızı ile hasret giderdi.