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Kadriye Güzel hiç görmediği annesine 20 yıl sonra Esra Erol’da kavuştu

Henüz küçük bir bebekken annesi tarafından terk edilen , babaannesi tarafında evlatlık verildi. Hiç görmediği annesini ve kendisi gibi evlatlık verilen abisini bulmak isteyen Kadriye ’dan yardım istedi. 20 yaşındaki Kadriye Güzel’in hiç görmediği annesiyle canlı yayında buluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Kadriye Güzel hiç görmediği annesine 20 yıl sonra Esra Erol’da kavuştu

Şanlıurfa'da yaşayan , hayatı boyunca hiç görmediği annesi 'i bulmak ve evlatlık verilen ağabeyini aramak için 'dan yardım istedi. Güzel, "Annesinin küçükken onları terk ettiğini ve babaannesinin kendisini evlatlık verdiğini söyleyerek bugüne kadar kardeş hasretiyle büyüdüğünü" belirtti.

Kadriye'nin 20 yıldır görmediği annesini Esra Erol buldu... KADRİYE'NİN 20 YILDIR GÖRMEDİĞİ ANNESİNİ ESRA EROL BULDU...

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan genç kadın "2 yaşında çocuğum var. Benden bir saniye ayrı kaldığında bile kendimi kötü hissediyorum. Evlat gibisi yok" diyerek sitem etti. Dakikalar sonra ise müjdeli haber geldi, genç kadın canlı yayında hiç göremediği annesinin bulunduğunu öğrendi.

Kadriye Güzel, 20 yıl sonra canlı yayında annesi Naciye İpek'e kavuştu ve anne kız yıllar sonra ilk kez birbirlerini "Esra Erol'da" programında gördü.

Anne İpek "Ben bıraktım canım acıya acıya bıraktım. O zamanlar gücüm yoktu. Ama çok aradım. Siz gittikten sonra benim için hayat durdu. Bundan sonra yalnız değilsin kızım." diyerek kızı ile hasret giderdi.

Kadriye'nin 20 yıldır görmediği annesini Esra Erol buldu... KADRİYE'NİN 20 YILDIR GÖRMEDİĞİ ANNESİNİ ESRA EROL BULDU...

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