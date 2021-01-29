Burdur’da kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapığa hapis cezası

Takibe alınan Osman Karaçoban, salı pazarında sivil polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Osman Karaçoban'ı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı. Arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. İki polis Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.