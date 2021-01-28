28 Ocak 2021, Perşembe
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Son dakika: İstanbul'da kaçak medikal ürün satışına baskın

Son dakika haberi... 'da medikal ürün satışı yapan iki iş yerine düzenlenen baskında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de kullanılan kaçak medikal malzemeler bulundu. Detayları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 28.01.2021
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Son dakika: İstanbul'da kaçak medikal ürün satışına baskın

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedavisinde de kullanılan bazı medikal cihazların sahte fatura düzenlenerek kaçak olarak satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Son dakika: İstanbul'da kaçak medikal ürün satışına baskın

Polis, yaptığı çalışmanın ardından İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Fatih'te medikal ürün satışı yapan iki iş yerine baskın düzenledi.

Son dakika: İstanbul'da kaçak medikal ürün satışına baskın

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çeşitli marka ve modelde medikal ürün, yoğun bakım maskesi, ateş ölçer, ameliyat malzemeleri ele geçirildi.

Son dakika: İstanbul'da kaçak medikal ürün satışına baskın

İş yerlerinden birinin deposunun su kaçağı sebebiyle rutubetli olduğu tespit edildi. Polis kamerasına yansıyan operasyon kayıtlarında, su birikintisinde süs balıklarının olduğu görülüyor.

Son dakika: İstanbul'da kaçak medikal ürün satışına baskın

Bahse konu iş yeri İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sağlıksız koşullarda bulunduğu için mühürlendi.

İş yeri sahiplerine "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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